Ici tout commence : date du départ de Maxime (Clément Rémiens), premiers indices sur la fin dévoilés

C'est une annonce qui a bouleversé le monde des fictions quotidiennes de TF1 : après 4 ans de bons et loyaux services dans la peau de Maxime Delcourt-Bertrand, Clément Rémiens a décidé de quitter l'univers de Demain nous appartient et son spin-off Ici tout commence.

Auprès du journal La voix du Nord, l'acteur a en effet confessé son envie de prendre du temps pour lui : "Pour moi, c'est le temps du repos. Ça fait quatre ans que je travaille, j'ai enchaîné pas mal de choses, j'en suis très fier, mais c'est le temps du changement de vie".

Un départ après les fêtes pour Maxime ?

De fait, une question se pose désormais : à quelle date fera-t-il ses adieux aux téléspectateurs ? C'est justement ce qu'a souhaité savoir Télé-Loisirs en interrogeant Sarah Farahmand, la productrice d'Ici tout commence. Sa réponse ? "Bientôt ! Je ne peux pas vous donner de date précise mais ce sera après Noël." Autrement dit, il nous reste encore quelques semaines pour apprécier et savourer les aventures de Maxime à l'écran.

Une satisfaction pour le public, saluée par la productrice. Elle l'a confirmé, Clément Rémiens a eu la gentillesse d'annoncer son départ en amont, ce qui a permis aux auteurs de la série d'avoir suffisamment de "temps pour écrire une belle sortie" au love interest de Salomé incarnée par Aurélie Pons.

Quelle fin pour le personnage de Clément Rémiens ?

Pourquoi Maxime va-t-il partir ? Où va-t-il aller ? Sera-t-il le seul à faire ses valises ? Il faudra évidemment patienter jusqu'à la diffusion pour connaître les réponses à ces questions, mais Sarah Farahmand a néanmoins accepté de livrer les premiers détails scénaristiques concernant le départ du personnage.

"Il va y avoir au sein de l'institut un concours interécole. Pour la première fois, d'autres écoles vont se joindre à cette compétition très prestigieuse, a-t-elle annoncé avec excitation. Maxime est choisi pour représenter l'Institut Auguste Armand. Et c'est au cours de cette intrigue-là, dans laquelle on verra aussi Michel Sarran, que va pour lui se poser la question de partir." De là à dire que Maxime remportera le concours et tapera dans l'oeil d'un Chef étoilé qui souhaitera le recruter dans son restaurant...

Seule certitude à ce jour, à l'inverse de Samia - le personnage de Fabienne Carat dans Plus belle la vie, Maxime ne sera pas tué pour légitimer son absence. Au contraire, la productrice espère déjà le voir revenir à l'écran d'ici quelques mois / années, "Pourra-t-il revenir ? Absolument ! La porte reste grand ouverte pour Clément. Il est le bienvenu. (...) J'espère qu'il n'hésitera pas à m'appeler le jour où il souhaitera revenir dans Ici tout commence faire un clin d'oeil." Une confession qui devrait là aussi soulager les fans.