Ici tout commence : déclaration et bisou, découvrez les adieux de Maxime à Salomé

Alors que la série Ici tout commence - le spin-off de Demain nous appartient, avait notamment été imaginée à son lancement en 2020 pour se concentrer sur les nouvelles aventures de Maxime, le personnage de Clément Rémiens, le comédien a finalement pris la décision de faire ses valises afin de se consacrer à d'autres projets.

Les adieux de Salomé et Maxime

De fait, c'est désormais officiel, c'est le 26 janvier 2022 que le jeune cuisinier fera ses adieux à ses proches du côté de la Camargue avant de potentiellement s'envoler pour San Francisco (USA) afin d'y prendre la tête d'un restaurant de Michel Sarran. Une nouvelle étape très importante dans la carrière du jeune homme qui, malheureusement pour les fans, marquera la fin de son histoire avec Salomé.

Alors que le couple phare de la série a connu de nombreux hauts et de bas ces dernières années, il a déjà été confirmé que Maxime et Salomé ne vivront pas de relation à distance. Un crève-coeur ? Absolument. Il suffit de découvrir leurs adieux dans un extrait inédit dévoilé par TF1 pour constater à quel point la passion et l'amour qui les animent sont toujours aussi forts.

Un ultime baiser pour le couple

Dans la chambre de Maxime, prêt à s'envoler, Salomé se dévoile ainsi plus émue que jamais - bien qu'elle tente de cacher sa tristesse, à l'idée de le voir partir, "Je sais, tu vas me dire que tu m'oublieras pas, que j'ai été très importante pour toi, et ça je le sais déjà". Une phrase forte à laquelle rebondit immédiatement le jeune chef, qui lui rappelle qu'elle représente tout pour lui : "Non, t'as pas été seulement importante pour moi, et tu le sais".

Oui, impossible de ne pas voir l'amour dans leurs yeux qui lie encore ces deux personnages. A ce sujet, même si Salomé reste la première à soutenir Maxime dans ce nouveau projet, "Je suis sûre de moi, je pense que ta place est là-bas", elle profite tout de même de leur dernier tête-à-tête pour laisser parler son coeur d'une jolie façon, "Embrasse-moi. (...) Juste pour ce soir. Enfin si tu veux".

Quelqu'un a des mouchoirs ? Ca devient compliqué là...