Ici tout commence : quel avenir pour le couple Maxime et Salomé ? Aurélie Pons se confie

L'annonce a été officialisée la semaine passée : Clément Rémiens va quitter Ici tout commence (et Demain nous appartient) d'ici la fin de l'année 2021. Pour l'heure, les circonstance entourant le départ de Maxime Delcourt - son personnage, sont encore floues, mais on sait déjà une chose : celui-ci aura des conséquences sur son histoire avec Salomé.

Quel avenir pour le couple Maxime et Salomé ?

Couple emblématique des fictions quotidiennes de TF1, de nombreux fans espéraient logiquement voir les deux personnages se retrouver dans les épisodes à venir, malgré l'échec de leur première histoire. Or, Aurélie Pons - interrogée par Télé-Loisirs, vient de confirmer les craintes de tous : l'absence de Clément Rémiens entrainera avec elle la fin de ce duo.

Interrogée sur leur avenir, l'actrice a tout simplement confessé, "On se doute qu'il n'y aura pas de couple à distance..." Une confession qui fait sens (cela serait trop frustrant à mettre en scène sur la durée), et qui fait également écho à la récente déclaration de son partenaire de jeu. Souvenez-vous, à l'annonce de son départ, l'acteur confiait notamment ceci : "Maxime et Salomé ont vécu un an de relation, mais ça s'arrête définitivement. Ils continuent de s'apprécier, ils le méritent. Mais la suite sera l'un sans l'autre".

Aurélie Pons prête à quitter Ici tout commence ?

De quoi comprendre que l'histoire Maxime/Salomé est donc officiellement terminée ? Oui, mais peut-être pas. Si Aurélie Pons ne s'imagine pas quitter Ici tout commence dans un futur proche, "Je n'ai pas encore sa carrière [à Clément Rémiens]", l'actrice "ne ferme pas du tout les portes" à un départ. "Je verrai" le moment venu, a-t-elle même précisé.

Le rapport avec le couple ? Dans le cas où la comédienne partirait réellement, les scénaristes pourraient alors imaginer des retrouvailles hors caméras entre les deux héros où la jeune femme partirait rejoindre le cuisinier. Une sorte d'happy ending douce-amère.