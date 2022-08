Ici tout commence : nouveaux décors, nouveaux personnages... la série va totalement changer à la rentrée

Les nouveaux personnages vont plaire aux fans

Comme c'était annoncé depuis plusieurs semaines, la rentrée à l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence (TF1) sera placée sous le signe de la révolution. Et pour cause, ce sont six nouveaux personnages qui vont débarquer à l'écran. Or, là où certains fans commencent déjà à s'inquiéter pour leurs héros préférés qui pourraient passer au second plan, voire disparaître des intrigues, Frédéric Diefenthal a de son côté promis que ces arrivées ne seront que positives pour la série.

"Les gens vont être surpris et sûrement très heureux de les découvrir, a déclaré l'interprète d'Antoine Myriel auprès de Télé Star. Il y de belles surprises, de beaux personnages représentés par de belles personnalités. Ils sont pleins d'énergie". Un renouvèlement du casting et des intrigues, mais pas que. "Il y aura de nouveaux décors" a également soufflé le comédien, sans pour autant dévoiler plus de détails à ce sujet.

Des changements nécessaires

Avec autant de changements d'un coup, la série ne risque-t-elle pas de bouleverser les téléspectateurs ? De perdre son identité ? De déséquilibrer l'univers du spin-off ? Frédéric Diefenthal n'y croit pas. Il en est au contraire persuadé, ces évolutions sont nécessaires pour le bien d'Ici tout commence.

"C'est important aussi pour une troisième saison, a rappelé le comédien qui pense à l'avenir de la fiction quotidienne. Maintenant qu'on a passé la deuxième, qui est une saison charnière pour confirmer le succès d'un programme, c'est important de continuer à surprendre." On a en effet pu le découvrir avec l'annulation surprise de Plus belle la vie, série emblématique de la télévision, personne n'est à l'abri !