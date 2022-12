Un spectateur interrompt en direct TPMP et humilie un chroniqueur, même Cyril Hanouna est pris de court

Touche pas à mon poste est peut-être guidée par un fil conducteur mené par Cyril Hanouna, mais on le sait, rien ne se passe jamais comme prévu sur le plateau de C8 et il n'est pas rare d'assister à quelques happenings improbables et WTF. Et ce n'est pas l'émission diffusée ce jeudi 1er décembre 2022 qui est venue changer cette tradition.

>> Gros malaise dans TPMP : Kelly Vedovelli demande à Cyril Hanouna de l'embrasser en direct ! <<

Un spectateur s'invite sur le plateau en direct...

Tandis que les chroniqueurs étaient en train de débattre entre eux, un membre du public s'est rapidement fait remarquer en voulant prendre la parole. De quoi déranger le présentateur ? Pas du tout. Après avoir compris ce que cette personne, qui n'avait pas de micro, était en train de dire, "Ah il fait un rap", Cyril Hanouna a demandé à ses équipes de sécurité de "le laisser tranquille" et de le faire venir sur le plateau. "On ne t'en veut pas, qu'est-ce qu'il se passe ?", lui a-t-il ensuite signifié.

A cet effet, cet inconnu - qui s'est dit fan de TPMP depuis l'époque de France 4, s'est aussitôt présenté, "Je m'appelle Lorca, je suis rappeur, je m'incruste un peu partout, je fais des vidéos à gauche à droite. Et j'avais écris un petit truc pour toi, pour l'émission", avant de performer en direct son petit morceau inédit imaginé spécialement pour Cyril Hanouna. "J'ai pas le moyen de mes ambitions mais l'ambition sera mon moyen. Tu sais de quoi je parle, toi qui as commencé avec rien. Pas facile de choisir entre sourire et faire son art. Dramatique sera la chute si tu ne me valides pas ce soir, a-t-il lancé. Pas souvent écoutée, la souffrance peut être efficace, j'ai ma vision du truc donc s'il te plaît, fais moi ma place".

>> "Si la France est en finale..." : la promesse de Cyril Hanouna qui pourrait lui coûter très cher <<

... et demande à devenir chroniqueur

Un morceau plutôt court ? Oui, mais qui n'est pas passé inaperçu. Comme l'a fait remarquer l'animateur, il a immédiatement compris le message caché derrière ces paroles : "En fait, t'aimerais faire partie de l'équipe ?" Et comme attendu, le rappeur a effectivement déposé son CV en direct avec l'espoir de s'inviter à son tour autour de la table : "Éventuellement, ça serait un truc qui me ferait grave kiffer. Etre avec vous, de pouvoir donner mon avis, mon point de vue. Je pense que j'ai le niveau. Surtout, pas trop loin de Matthieu, je pense que ça va."

Une demande aussi inattendue que culottée, qui "n'était pas prévue" selon l'animateur, et qui devrait bientôt être exaucée. Là où Matthieu Delormeau s'est montré outré par cette façon de faire, Cyril Hanouna a de son côté ouvert la porte à une telle possibilité : "On va te tester. Ce soir, je ne te cache pas que c'est compliqué. La semaine prochaine ? T'en feras une avec nous."

On ne sait pas si cette parole sera réellement tenue dans les jours à venir - est-ce que ça ne risquerait pas de donner quelques idées à autres personnes ?, mais on a hâte de suivre tout ça.