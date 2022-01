TPMP : grosse frayeur, un spectateur fait un malaise impressionnant en direct sur le plateau

Petite frayeur sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 24 janvier 2022. Alors que Cyril Hanouna et son équipe réagissaient au reportage de Zone interdite sur la place de l'Islam en France diffusé la veille sur M6, le sujet a été interrompu quelques minutes à la suite d'un incident dans le public.

Un spectateur victime d'un malaise en plein direct

En effet, durant un argumentaire de la chroniqueuse Géraldine Maillet, un terrible cri de détresse provenant d'un spectateur a résonné sur tout le plateau, nous laissant ainsi comprendre qu'il venait d'être victime d'un malaise. De quoi logiquement inquiéter tout le monde autour de la table et obliger l'animateur de C8 à se montrer rassurant sur la situation, "Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est une petite crise, il faut l'allonger le monsieur, allongez-le !".

Puis, le présentateur de TPMP - très serein durant l'intégralité de la séquence, s'est alors dirigé vers la sécurité et les secours afin de les aider à gérer au mieux le problème, "Allongez-le. Il fait très chaud sur le plateau en plus aujourd'hui, donc si pouviez mettre la personne dans la loge, comme ça elle peut se reposer un peu." Des conseils pertinents rapidement écoutés par les équipes.

Cyril Hanouna auteur d'un grand professionnalisme sur le plateau

Une fois la victime évacuée, Cyril Hanouna a finalement repris sa place devant les caméras et s'est alors expliqué sur ce moment choc. En réalité, le spectateur ne serait pas inconnu de l'émission et il semblerait que ce ne soit pas la première fois que cela arrive, "C'est un garçon qui fait une petite crise d'épilepsie. Il vient nous voir [très souvent] et on est très content à chaque fois". Il l'a ensuite assuré avec un calme olympien, "C'est impressionnant, mais ça va être géré."

Une séquence d'une sobriété rare sur le plateau, qui nous change des clashs parfois ridicules entre les invités.