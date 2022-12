"Si la France est en finale..." : la promesse de Cyril Hanouna qui pourrait lui coûter très cher

Contrairement à ce qu'on pu croire les téléspectateurs de TF1 qui n'ont pas pu voir la (vraie) fin du match, l'équipe de France de football a bien perdu son dernier match de la phase de groupe de la coupe du monde 2022 face à la Tunisie. Malgré leur victoire, les Tunisiens ont été éliminés, car l'Australie a gagné contre le Danemark. Un dénouement qui ne plait pas du tout à Cyril Hanouna qui a en a parlé longuement en prenant l'antenne de TPMP, ce mercredi 30 novembre 2022.

"Les amis, il est 18h41, on est en direct. J'avais demandé expressément à Didier Deschamps de laisser gagner la Tunisie en mettant Mandanda et tout ça, on s'est arrangés. Mais ce que j'avais oublié, c'est les Australiens. Les Australiens ont battu le Danemark. Donc la Tunisie, qui aurait dû se qualifier, est éliminée", regrette l'animateur.

"On va être champion"

"Il y aurait eu la France et la Tunisie qualifiées, le rêve. Je n'ai rien contre le Danemark et l'Australie, mais je ne connais ni un Danois ni un Australien. Nous, la Tunisie, on bat la France, et malheureusement, on n'est pas qualifiés", continue-t-il, dépité.

>> Gros malaise dans TPMP : Kelly Vedovelli demande à Cyril Hanouna de l'embrasser en direct ! <<

Malgré l'élimination de son pays d'origine, Baba reste supporter de l'équipe de France et a tenu à fêter la qualification des Bleus et le très bon match des Tunisiens. "On va être champion, bravo Didier. Il a fait tourner l'effectif. Il voulait faire plaisir, il a plein d'amis tunisiens... D'ailleurs pour fêter la victoire de la Tunisie, je propose makroud pour tout le public !", lance-t-il sous les applaudissements.

"Bégaye pas hein !"

"Il est triste Mokhtar", remarque alors Géraldine Maillet. "Il a pleuré sur mon épaule, il est dégoûté", raconte celui qui s'est récemment confié sur sa folle histoire d'amour avec une star américaine, avant de s'adresser à son vigile : "Tu veux qu'on aille quand même voir la France jouer ?". Une proposition qui emballe le garde du corps. "Je te le dis, en direct, si la France est en finale, je t'emmène", ajoute Cyril Hanouna, tandis que Mokhtar le prend au mot, un peu menaçant : "Bégaye pas hein !"

"Alors déjà, tu vas baisser d'un ton avec moi, hein ! Je ne suis pas ton petit copain. Mais je te le dis, si la France est en finale, on y va ! Et la France sera en finale. C'est fait !", promet l'animateur.

Quand on connait les prix des billets d'avion, des hôtels et des places pour les matchs de cette coupe du monde au Qatar, cette promesse risque de lui coûter très cher...