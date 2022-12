Cyril Hanouna richissime grâce à TPMP, les détails fous de sa fortune fuitent

Malgré les polémiques à répétition sur le plateau de TPMP et les clashs parfois violents entre ses propres chroniqueurs, Cyril Hanouna n'a aucunement l'intention d'arrêter son émission sur C8. Une surprise ? Pas vraiment. Alors que l'audience est toujours satisfaisante chaque soir, son contrat - qu'il a récemment prolongé avec le groupe Canal, semble être extrêmement fructueux.

Cyril Hanouna, Touche pas à mes parts

Ainsi, d'après les informations dévoilées par le site L'Informé, l'animateur emblématique de la TNT serait à la tête d'une fortune estimée à... près de 85 millions d'euros. Alors non, attention, il ne possède pas vraiment cette somme hallucinante sur son compte en banque. S'il a effectivement empoché un magnifique chèque de près de 15 millions d'euros en 2012 grâce à la vente de H20 Productions (sa société de production) à Banijay, le reste se mesure avant tout en actions.

A ce jour, il possède 1,7 million d'actions de Banijay Group - ce qui équivaut environ à 1,6% du capital de la société. Le twist ? Depuis son introduction à la Bourse d'Amsterdam cet été, FL entertainement (issu de l'alliance entre Banijay et Betclic) est désormais valorisé à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Autant dire que ce petit pourcentage lui permet aujourd'hui de peser énormément. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, en bon dirigeant et négociateur qu'il est, L'Informé révèle qu'Hanouna s'était également assuré de voir ses parts s'envoler à 2,5% d'ici 2024. Et à l'heure actuelle, ce nouveau pourcentage équivaudrait donc à 70 millions d'euros. Rien que ça.

On comprend désormais mieux pourquoi Cyril Hanouna n'a aucunement envie d'arrêter. Tandis qu'H20 Productions a prolongé son contrat avec Canal pour au moins trois années supplémentaires, le tout pour un montant de 35 millions d'euros par an, l'animateur a logiquement besoin de créer des programmes et faire vivre ceux existants afin de continuer à augmenter la valorisation de ses parts pour s'assurer de toucher de tels montants en cas de vente. Rendez-vous en 2024 pour une retraite ? A suivre...