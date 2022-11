Après un nouveau clash, Cyril Hanouna prend une décision choc dans TPMP qui fait déjà polémique

Alors qu'il prônait cet été la bonne humeur et le retour du divertissement cette saison dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'est finalement retrouvé au centre de l'une des séquences les plus gênantes et polémiques de l'année ce vendredi 10 novembre 2022.

Jean-Luc Mélenchon en colère contre Cyril Hanouna

Souvenez-vous, tandis que Louis Boyard - député parlementaire associé à la France insoumise, avait ce jour-là profité de son passage sur le plateau pour dénoncer les dossiers qui pèsent sur Vincent Bolloré (propriétaire de C8), l'animateur s'était violemment emporté à l'occasion d'un clash aussi ridicule qu'inquiétant.

Une situation qui va désormais être suivie et analysée par l'Arcom (gendarme de l'audiovisuel) et qui a motivé Jean-Luc Mélenchon - l'un des chefs de fil du groupe La France insoumise, à critiquer Cyril Hanouna lors d'une courte vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Il y balance notamment un tacle concernant la qualité de l'émission, "ce n'est pas difficile d'être plus respectable que la vôtre", avant de pointer du doigt l'utilité du présentateur de TPMP, "Je n'ai pas de sympathie ni pour vous, ni pour aucun professionnel de cette nature. (...) Vous êtes des organisateurs de spectacle".

L'animateur boycotte LFI

Or, sans grande surprise, ces propos ne sont pas passés inaperçus. Aussi, plutôt que de mettre en scène du divertissement comme il le promettait ou de revenir sur l'actu média du moment, Cyril Hanouna a préféré (une nouvelle fois) passer de trèèèèès longues minutes à s'épancher sur cette énième polémique ce vendredi 18 novembre 2022.

Aussi, après avoir rappelé que Jean-Luc Mélenchon est jusqu'à présent le deuxième homme politique le plus invité sur son plateau cette année (preuve selon lui qu'il n'a rien contre LFI ou qu'il ne privilégie pas l'extrême droite) et après avoir dévoilé un montage vidéo dans lequel Jean-Luc Mélenchon est apparu toujours souriant et ravi de participer à l'émission (preuve selon l'animateur de son hypocrisie), Cyril Hanouna a annoncé une grande décision.

"Il a dit qu'il ne venait plus chez nous. Mais pour venir chez quelqu'un, il faut être invité. (...) Et là pour l'instant, c'est moi-même qui le dis, jusqu'à nouvel ordre, LFI (La France insoumise) n'est plus invitée sur le plateau, a-t-il déclaré, fatigué d'être critiqué par le parti de gauche. Comme ça, c'est clair".

Les téléspectateurs scandalisés par la décision

Une décision forte qui n'a tout logiquement pas été accueillie positivement par les internautes. A travers un tel choix, nombreux sont les téléspectateurs à désormais reprocher à Cyril Hanouna de censurer un parti qui compte en France, faisant ainsi le jeu de la droite et déséquilibrant totalement les débats en privilégiant les voix qui l'arrangent.

"Donc Hanouna décrète que LFI est blacklisté des plateaux de Touche Pas À mon Patron... Pile au moment où Louis Boyard demande une commission d'enquête avec suspicion d'atteinte à la liberté de la presse et d'expression. Je suis pas sûre que ce soit le choix le plus judicieux", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Cyril Hanouna fait exactement ce que l'on est en train de reprocher à la super concentration des médias. Acheter pour mieux prêcher, et même finir par censurer quand on est acculé".