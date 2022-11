"Il a tout raté, même l'orthographe" : malaise, un chroniqueur de TPMP sort un livre... avec une faute dès le titre

Un chroniqueur de TPMP sort sa biographie

Jean-Michel Maire fait toujours partie du casting de Touche pas à mon poste (C8), mais le chroniqueur est beaucoup moins présent autour de la table de Cyril Hanouna. Une déception pour les fans de l'émission, mais une situation inévitable. En plus de vouloir souffler et prendre du temps pour lui après une carrière passée dans les médias, le journaliste était surtout occupé ces derniers mois avec un autre projet.

C'est sur Twitter que Jean-Michel Maire a dévoilé la nouvelle : il vient d'écrire un livre. Et pas n'importe lequel. "Je sors mes mémoires, a-t-il déclaré ce mercredi 16 novembre 2022. Alors oui, je suis encore jeune, mais je me suis dit que ce serait plus facile de les écrire de mon vivant". Et afin d'accompagner cette annonce inattendue, le journaliste a dévoilé la couverture de cet ouvrage.

Les internautes se moquent d'un énorme fail

De quoi motiver les fans à l'acheter ? Difficile à dire. Si l'on se fie aux premières réactions sur les réseaux sociaux, les internautes préfèrent pour l'instant se moquer d'un tel projet. Et pour cause, le titre choisi est victime d'une énorme faute d'orthographe puisque l'on peut y lire, "Mémoire d'un looser heureux", là où il aurait fallu privilégier "loser" avec un seul "o". Effectivement, "Looser" écrit de cette façon existe réellement, mais il signifie "plus lâche, plus instable".

Aussi, alors même que la couverture est ponctuée d'une citation de Cyril Hanouna qui déclare, "Il a tout raté, sauf ce livre", les internautes ne peuvent aujourd'hui s'empêcher de rire d'un fail aussi monumental qu'ironique. "Faire une faute sur la couverture, balaise" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Une faute dans le titre et une recommandation de Hanouna. Ça donne envie (non)" ou encore "Dans votre équipe de lOser (un seul O suffit), personne n'a été capable de vous dire qu'il y avait une faute ? Dites donc, ça promet pour l'intérieur...".