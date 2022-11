"Il a encore rien compris" : en voulant justifier la faute dès le titre de son livre, Jean-Michel Maire s'enfonce un peu plus

Jean-Michel Maire humilié après un énorme fail

Ou bien Jean-Michel Maire est le troll le plus incroyable de Twitter ou bien le chroniqueur de TPMP va devoir demander des cours d'anglais comme cadeau à Noël cette année pour se remettre à niveau. Dans tous les cas, le journaliste vient de nous offrir l'un des moments les plus drôles de la semaine. Et avec ce qu'il se passe en ce moment, ça fait du bien.

Souvenez-vous, c'est mercredi 16 novembre 2022 que Jean-Michel Maire dévoilait son nouveau projet : la publication de ses mémoires. "Je sors mes mémoires, déclarait-il sur Twitter. Alors oui, je suis encore jeune, mais je me suis dit que ce serait plus facile de les écrire de mon vivant".

Le problème ? Comme on pouvait le constater en découvrant la couverture de cet ouvrage auto-édité, il a fait une énorme faute d'orthographe sur le titre de celui-ci puisqu'il y est écrit "Mémoire d'un looser heureux", là où il aurait fallu privilégier "loser" avec un seul "o" pour parler de "perdant". La version qui a été optée n'a pas du tout la même signification.

Le chroniqueur réagit... et s'enfonce

Un fail monumental qui a rapidement été moqué et critiqué par les internautes, et auquel le pote de Cyril Hanouna vient enfin de réagir. Toutefois, plutôt que d'admettre qu'il s'était effectivement trompé, il a assuré que cette apparente erreur était volontaire : "Je vois que tout le monde s'excite sur les deux o du looser de mon livre. Alors oui c'était fait exprès".

Une façon pour lui d'accentuer le côté "lose" de sa carrière, qu'il raconte dans son livre, en montrant que même pour sa biographie il est capable de se planter ? Pas du tout. A en croire son explication, il est tout simplement persuadé d'avoir opté pour la bonne orthographe et que tout le monde se trompe. "Avec un seul "o" ça signifie instable, ce qui me correspond assez, explique-t-il. Si je n'en avais mis qu'un, autant de personnes m'auraient dit qu'il en fallait deux..."

Oui, Jean-Michel Maire confond bel et bien les deux versions du mot. Alors pour rappel : loser = perdant / looser = plus lâche, plus instable.