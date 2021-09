TPMP : Jean-Michel Maire prêt à partir ? "J'ai des envies d'ailleurs"

Lors d'une récente interview accordée à Jordan de Luxe, Jean-Michel Maire expliquait ne plus avoir de contrat sur Touche pas à mon poste (C8). Selon le chroniqueur emblématique, il intervient désormais ponctuellement quand Cyril Hanouna le lui demande. Surtout, il sous-entendait être prêt à totalement quitter le plateau du talk-show, la faute à des sujets de société et politiques sur lesquels il se sent moins à l'aise aujourd'hui, mais également à une envie de nouvelle vie en Asie.

Jean-Michel Maire prêt à quitter TPMP ?

Des déclarations inattendues, qui ne sont logiquement pas passées inaperçues. Ce mercredi 22 septembre 2021, Cyril Hanouna l'a ainsi invité dans TPMP puis installé sur le célèbre fauteuil rouge de l'émission afin de l'interroger sur son avenir, "Quittez-vous l'aventure TPMP ? Si oui, votre réponse sera irrévocable".

Réponse du chroniqueur ? "C'est un raccourci". Autrement dit, Jean-Michel Maire n'a aucunement l'intention de faire ses valises aujourd'hui, "Pour l'instant je suis là. Je suis là quand vous m'invitez." Une bonne nouvelle ? Oui, mais possiblement temporaire. Il l'a ensuite précisé, l'idée de laisser sa place sur C8 lui trotte réellement dans la tête, "J'ai bientôt 60 ans dans un mois et demi. C'est un âge assez avancé. C'est un âge où on a besoin de revenir un peu sur sa vie (...) Les enfants sont grands. C'est peut-être le moment de partir."

"J'ai des envies d'ailleurs"

De fait, malgré les envies de l'équipe de le voir rester dans TPMP, Jean-Michel Maire - plus connu pour sa légèreté que pour son sérieux, a rappelé que la nouvelle version du programme de C8 n'était plus réellement à son image, "Ici, ce n'est pas que je n'ai pas ma place, mais il y en a tellement d'autres qui méritent leur place et qui sont bien ici, qui me font rire tous les soirs quand je les regarde." Et forcément, cette réalité le motive désormais à penser à autre chose, "J'ai des envies d'ailleurs, comme beaucoup de gens. (...) J'ai des amis en Asie, j'adore l'Asie. (...) Et j'ai un ami là-bas et tout ça n'est qu'une question d'opportunité, c'est comme ça la vie."

Alors rassurez-vous, il l'a aussitôt assuré, il n'a pas encore envie de tout claquer actuellement, "Arrêter ? Jamais de la vie". Néanmoins, il ne ferme pas la porte à un coup de tête dans les semaines à venir, "Ca peut être dans deux mois comme dans six mois. (...) Si vous me voyez à Roissy, c'est que j'arrête TPMP. Mais je ne suis pas encore à Roissy, je suis ici à Boulogne ! Je peux partir à tout moment."