"Le gars croit qu'il a 30 ans", "T'as passé l'âge" : le nouveau look de Cyril Hanouna se fait descendre par des internautes

Ce lundi 2 janvier 2023, TPMP a fait son grand retour sur C8 après deux semaines de vacances. Pour cette occasion, Cyril Hanouna s'est permis une petite folie vestimentaire en portant un accessoire qui a surpris tout le monde : une boucle d'oreille. Une nouveauté qui n'a évidemment pas échappée à Matthieu Delormeau. "Tu t'es fait percer une partie de ton corps, pas celle que je désirais au départ... Tu as mis une très jolie boucle d'oreille", lance le chroniqueur qui a récemment eu une conversation totalement WTF avec son patron.

"Si tu l'avais mise à droite, je t'aurais sauté dessus"

"Est-ce que ça vous plait ?", demande alors l'animateur. Tout le monde semble conquis et Matthieu Delormeau reprend la parole : "Est-ce que tu as mis au hasard l'oreille gauche ou droite ?"

"Oui j'ai mis au hasard", répond Cyril Hanouna, tendis que son chroniqueur reprend : "Tu sais que dans les années 80 à San Francisco, comme on ne pouvait pas montrer qu'on était gay, ça ne se faisait pas. Il y avait des codes pour les gays : à droite, tu signifiais que t'étais gay et, à gauche, hétérosexuel. Donc tu t'en sors pas mal parce que, si tu l'avais mise à droite, je t'aurais sauté dessus ma soeur !"

Matthieu Delormeau sous le charme

"J'ai envie d'essayer aussi, mais je n'ose pas moi. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous osez, et j'ose pas. C'est pour ça que vous êtes là et que je suis là", ajoute celui qui a embrassé Delphine Wespiser.

"Tu vas oser et tu vas le faire pour ton premier TPMP People de l'année. Tu vas mettre une petite boucle d'oreille", l'encourage donc son boss. "Mais vous avez percé et tout ?", lui demande encore le chroniqueur. "Non, j'ai pas percé, t'es fou ! Tu veux que ma mère me tue ?!", répond l'animateur, qui porte donc un faux piercing.

Les internautes ne sont pas fans...

Si ce nouveau détail physique a beaucoup plu à Matthieu Delormeau, Guillaume Genton et aux autres chroniqueurs, elle a beaucoup moins fait l'unanimité du côté des téléspectateurs qui n'ont pas hésité à critiquer la nouvelle folie de Cyril Hanouna sur Twitter.

