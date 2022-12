Cyril Hanouna va l'avoir mauvaise : un de ses protégés a rejoint ses ennemis de TF1 et Alain Chabat

Cyril Hanouna et Alain Chabat ne sont pas des grands copains. En 2018, persuadé d'avoir été insulté dans Burger Quiz, l'animateur de TPMP n'avait pas hésité à menacer l'ancien membre des Nuls. "Alain, j'ai été très gentil avec toi jusqu'à présent, mais là (...) Y a Aouicha (Aouicha Bati, productrice artistique, ndlr) qui me dit 'Calme-toi'. Il m'a traité, je vais rien dire ici, mais j'espère que je vais le croiser très vite hors antenne", avait-il lancé.

"C'est une catastrophe industrielle"

Celui qui a récemment fait une promesse qui pourrait lui coûter cher est également loin d'être en très bons termes avec TF1, qu'il critique régulièrement dans son émission. Il y a quelques jours, Baba a d'ailleurs démonté Le Late, le programme présenté par Alain Chabat et diffusé après les matchs de la coupe du monde sur la première chaîne.

"On ne va pas se mentir, le plus important, c'est l'audience. Moi, je m'en fous que ça marche ou pas, je n'en ai rien à foutre, je ne suis pas en face. Mais là, il fait 800 000 sur TF1, c'est une catastrophe industrielle, mais ce qui me rend fou, c'est la communication autour de ça", a notamment balancé l'animateur qui a reçu une demande insolite de la part de Kelly Vedovelli pour Noël.

Un ancien protégé de Cyril Hanouna rejoint la concurrence

On imagine donc sa déception quand il a appris que l'un de ses protégés avait rejoint ses rivaux et travaillait dorénavant pour l'émission d'Alain Chabat sur TF1. En effet, son ancien chauffeur de salle, Eric Mendes, qui a annoncé son départ de TPMP en août 2022, a posté plusieurs photos sur Twitter sur lesquelles on le voit travailler pour Le Late.