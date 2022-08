"La loyauté ne paye pas" : ce départ choc de TPMP après 12 ans dans l'émission dégoûte les téléspectateurs

Sur son compte Twitter, il a annoncé partir malgré sa bonne entente avec l'animateur de TPMP : "Les copains, après 12 saisons sur TPMP, j'ai décidé d'arrêter l'émission...".

De nombreux internautes sont tristes et déçus d'avoir appris son départ : "Tu vas nous manquer Éric ! Ça sera plus pareil sans toi sur le plateau", "Je ne suis jamais venue en vrai mais ta joie de vivre à travers tes passages dans l'émission et tes posts Instagram donnaient vraiment envie d'assister à TPMP. Hâte de découvrir tes nouveaux projets", "Au moins, tu as le courage de prendre le chemin qui t'emmènera au bout de tes rêves".

Et d'autres twittos ont pointé du doigt Cyril Hanouna qui, selon eux, n'aurait pas laissé suffisamment sa chance à Eric Mendes pour faire de la télé : "Tu vois Kelly sans talent qui est autour de la table après quelques mois et toi après 12 ans toujours pas, ça en dit long", "C'est normal, à part être chauffeur de salle, il n'y aucun avenir sur C8. Aucune émission ne lui a été proposée. 12 ans c'est énorme, la loyauté parfois ne paye pas", "Ou ils t'ont refusé une augmentation ou tu as trouvé mieux, dans les deux cas t'as fait le bon choix".

Eric Mendes adresse un message à Cyril Hanouna et à toutes les équipes de l'émission

En plus de dire merci à Cyril Hanouna, Eric Mendes a aussi tenu à remercier tout le monde : "Je tenais à remercier tout d'abord @Cyrilhanouna pour sa confiance durant toutes ces années, merci vraiment du fond du coeur", et "Un merci à toutes les équipes de prod H2O, la régie C8, mes potos de la sécu, baba du ménage et toutes les équipes de l'ombre (sons, lumières, We clap...) Un grand merci au public qui venait tous les soirs c'était un plaisir de vous accueillir !". "Clap de fin ! Je souhaite une excellente saison à Cyril et a tous les chroniqueurs biiiiiiiiiim" a-t-il aussi tweeté.