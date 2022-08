"Ma mère me donnait 200 euros par semaine et je vivais avec ça", Cyril Hanouna en vraie galère avant le carton de TPMP

Récemment, Cyril Hanouna a annoncé qu'il avait signé un nouveau contrat avec C8 et que TPMP serait encore à l'antenne pendant de nombreuses années. Dans un entretien accordé à Elise et Julia, Le Podcast, le passionné de Padel s'est confié sur son rapport avec l'argent. Alors que l'une de ses interlocutrices lui demande "Ça fait quoi d'être blindé ?", Baba répond : "Tu ne t'en rends pas compte en fait. Tu ne changes pas réellement de travail, tu fais toujours la même chose. Moi, j'ai toujours les mêmes potes qui sont avec moi depuis que je suis à l'école".

"Mon but, ce n'était pas de gagner de l'argent, c'était de faire de la télé et de kiffer. Le mec qui se dit : 'je vais faire de la télé parce que je veux gagner de l'argent' ou 'je vais faire un truc parce que je veux devenir blindé', il est mort. Pour moi, ce n'est pas du tout la bonne démarche", continue celui qui s'est confié sur ses rapports avec son ex femme.

"J'ai galéré pendant des années"

Mais l'animateur star n'a pas toujours été au top comme il l'est aujourd'hui. Après son passage sur la chaîne Comédie, Baba a débarqué sur M6 pour remplacer Michael Youn à la tête du Morning Live, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. L'émission s'est arrêtée et il s'est retrouvé sans rien. Le début d'un long passage à vide. "J'ai galéré pendant des années, j'étais en tanasse", révèle-t-il, avant d'ajouter : "Ma mère me donnait 200 euros par semaine et je vivais avec ça. Je n'avais rien d'autre".

"J'avais toutes mes affaires dans ma voiture"

"Je vivais dans un studio. Je ne pouvais pas trop le payer parce que j'avais tout cramé. J'avais toutes mes affaires dans ma voiture. J'avais une Smart, avec le petit coffre, et j'avais toutes mes affaires dedans. C'est pour ça que mes parents sont toujours un peu en stress là-dessus. Ils se disent que ça peut tourner", se souvient celui qui est visé par des rumeurs de couple avec Kelly Vedovelli.

Heureusement, Cyril Hanouna a réussi à se relever et s'est dirigé vers le succès qu'on lui connaît actuellement.