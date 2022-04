TPMP : grande première pour Eric Mendes, le chauffeur de salle aux commandes du 6 à 7 !

Un très beau cadeau d'anniversaire ! Ce lundi 25 avril 2022, Cyril Hanouna va réaliser le rêve d'un de ses collaborateurs bien connu des téléspectateurs de TPMP ! En effet, celui qui pourrait être sur écoute par la Russie va confier l'animation du 6 à 7 à Eric Mendes, son célèbre chauffeur de salle ! Le jeune homme qui fête ses 32 ans n'a pas caché sa joie sur Twitter. "Les copains, très heureux de vous annoncer que ce soir, pour la première fois, je vais présenter le 6 à 7 en direct sur C8 à 18h ! Merci à @Cyrilhanouna pour ce kdo ❤️" a-t-il écrit en légende d'une photo de lui en train danser.

L'émission est habituellement présentée par Benjamin Castaldi, qui a récemment fini en boxer sur le plateau de TPMP, et Bernard Montiel. Ce dernier, qui laisse sa place à Eric ce lundi, lui a laissé un gentil message sur Twitter. "Les amis, je cède ma place ce soir, 6à7, à Eric Mendes dont c' est l' anniversaire 🎂 aujourd'hui ! C' est son rêve ! Bon anniversaire amigo ! Tu vas très bien t'en sortir 🎉✨🎂👑🙏👍🇨🇵😉😉" a écrit celui qui a été black-listé quelques jours du plateau de C8 avec Delphine Wespiser.