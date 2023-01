"Plus de sexe" : la résolution cash de cette chroniqueuse de TPMP pour 2023

Ce lundi 2 janvier 2023, TPMP était de retour sur C8. Comme chaque début d'année, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs s'ils avaient des résolutions. Matthieu Delormeau ne veut plus s'engueuler avec les gens, Valérie Benaïm souhaite prendre soin de son dos et aller chez le kiné, Bernard Montiel ne va plus voir de vin pendant un mois, Raymond va essayer d'être sympa et se remettre au sport, Jean-Marie Bigard veut continuer son régime et ne plus boire d'alcool et Géraldine Maillet espère augmenter son classement au tennis. Mais deux autres résolution ont particulièrement attiré l'attention des téléspectateurs.

>> "T'as passé l'âge" : le nouveau look de Cyril Hanouna se fait descendre par des internautes <<

Kelly Vedovelli insiste pour sa galoche

En effet, après avoir déclaré qu'elle souhaitait être "plus calme", Kelly Vedovelli a remis sur le tapis le cadeau de Noël qu'elle avait demandé à Cyril Hanouna avant les vacances. La chroniqueuse lui avait réclamé une galoche et elle compte bien l'avoir en 2023.

"Vous savez qu'on peut faire des voeux pour la nouvelle année ? J'aimerais faire le souhait d'enfin avoir ma galoche de votre part. Je vois que ça galoche tout le monde et moi je n'ai jamais vu le bout de votre langue", a-t-elle insisté.

"Moins de kilos et plus de sexe !"

De son côté, Danielle Moreau espère bien profiter de son relooking extrême fait par Cyril Hanouna et a, elle aussi, une résolution plutôt hot. "Mes résolutions, ça va être très court. Moins de kilos, petit régime et plus de sexe ! Dans pique-niquer, je ne garde que n*quer et j'ai déjà mon premier casse croûte... Jean-Marie !".

Malheureusement pour elle, l'humoriste ne semble pas autant emballé. "Il n'y a rien de fait !", s'amuse-t-il, avant de dévoiler : "J'ai lu dans la presse qu'elle avait un petit crush"...

Il va falloir que Danielle Moreau trouve quelqu'un d'autre pour mettre en marche sa bonne résolution, car on imagine que Lola Marois, la femme de Jean-Marie Bigard, ne sera pas vraiment d'accord...