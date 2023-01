"Ça me dégoûte" : Delphine Wespiser fait halluciner tout le monde en dévoilant son pire tue-l'amour

On le sait, Cyril Hanouna adore poser des questions intimes à ses chroniqueurs dans TPMP. Récemment, il leur a demandé leurs résolutions pour la nouvelle année et certaines se sont lâchées ! En effet, Kelly Vedovelli a fait une demande très originale à son boss en lui réclamant une galoche. "Vous savez qu'on peut faire des voeux pour la nouvelle année ? J'aimerais faire le souhait d'enfin avoir ma galoche de votre part. Je vois que ça galoche tout le monde et moi je n'ai jamais vu le bout de votre langue", a-t-elle lancée.

De son côté, Danielle Moreau a demandé "plus de sexe" : "Mes résolutions, ça va être très court. Moins de kilos, petit régime et plus de sexe ! Dans pique-niquer, je ne garde que n*quer et j'ai déjà mon premier casse croûte... Jean-Marie !", mais l'humoriste n'avait pas l'air chaud chaud.

Les pires tue-l'amour des chroniqueurs

Ce jeudi 12 janvier 2023, Baba a interrogé les personnes présentes autour de la table sur leurs pires tue-l'amour. Pour Matthieu Delormeau, qui a récemment raconté la fois où il a grillé son mec en train de le tromper, le manque d'intelligence et de conversation est insupportable.

Pour Valérie Bénaïm, c'est le manque d'hygiène. Même Chose pour Béatrice Rosen. Celle qui a embrassé Géraldine Maillet dans une piscine affirme avoir un très bon odorat et ne pas supporter les mauvaises odeurs.

"Ça me dégoûte"

Si dans l'ensemble on reste dans le classique, de son côté, Delphine Wespiser a surpris tout le monde en révélant le sien. "Moi, quand un homme ne sait pas chanter et ne sait pas danser. Quand il n'a pas le rythme, ça me dégoûte", a-t-elle affirmé devant ses collègues hallucinés. "J'adore faire la fête (...) Quand la personne n'a pas le rythme, ça ne va pas", tente-t-elle de se justifier, avant d'ajouter : "Parce que quelque part, en danse, ça peut être comparé à un autre rythme, au rythme de l'amour".

L'ancienne Miss France est célibataire depuis sa rupture avec Roger, on imagine donc que tous les bons danseurs et chanteurs vont tenter leur chance.