TPMP : après leur clash, Géraldine Maillet et Béatrice Rosen s'embrassent dans une piscine

Dans la quotidienne de TPMP de ce jeudi 16 juin 2022, Cyril Hanouna a profité de la canicule pour proposer un jeu autour de la piscine à ses chroniqueurs. Ils se sont affrontés deux par deux dans une bataille de cartes et le perdant avait un gage. Alors qu'elle devait embrasser un poisson, Géraldine Maillet a tenté de s'en sortir en proposant autre chose. "Est-ce que je peux changer de gage ? Est-ce que je peux faire Jean-Edouard et Loana dans la piscine ?"... Une proposition qui a tout de suite plu à celui qui a récemment annoncé être en couple : "J'accepte ! Avec qui ?" lui demande-t-il alors. "Avec Béa" répond la chérie de Daniel Riolo.

"Attendez je vais tourner de l'oeil"

Un choix qui surprend tout le monde puisque les deux femmes sont loin d'être amies et se sont clashées plusieurs fois sur le plateau. "Alors exceptionnellement, et d'habitude je suis très intelligent sur les règles, Géraldine je vous nomme rédactrice en chef de l'émission. A partir de maintenant, c'est vous qui serez rédactrice en chef de l'émission et de tous les happening" s'enthousiasme Baba. Pour accepter ce changement de gage, le fantasme de Matthieu Delormeau exige "un baiser sur la bouche et sensuel dans la piscine". "Elles iront où elles voudront. Par contre, laissez-nous kiffer" précise-t-il.

Les deux chroniqueuses se plongent alors dans la piscine et se rapprochent. "Attendez je vais tourner de l'oeil" s'amuse Cyril, tout excité. Les deux anciennes ennemies se sont exécutées et cela à beaucoup plus à l'animateur : "Géraldine, je double votre cachet ! C'est elle qui a eu l'idée... Bravo !"

Cette initiative a donné des idées à Valerie Benaim et Delphine Wespiser, qui se sont elles aussi embrassées dans la piscine... A la plus grande joie de l'animateur et des téléspectateurs.