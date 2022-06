TPMP : Delphine Wespiser et Valérie Bénaïm s'embrassent dans une piscine, gros coup de chaud en direct !

L'alerte canicule touche un peu toute la France. L'occasion parfaite pour Cyril Hanouna et sa bande de TPMP de sortie la piscine gonflable et de tourner quelques séquences en extérieur lors de l'émission du jeudi 16 juin 2022. Histoire de trouver une excuses pour que ses chroniqueurs puissent finir dans l'eau, "Baba" a décidé de leur lancer des petits défis. Le gage pour le perdant ? Direction la piscine.

Et alors que Delphine Wespiser et Valérie Bénaïm se faisaient face pour une bataille de cartes, l'une et l'autre ont été invitées à se mouiller. Si la seconde devait initialement se contenter de draguer celle qui a partagé son soutien à Marine Le Pen lors de la présidentielle, l'histoire s'est finalement terminée sur plusieurs baisers échangés entre les deux, comme vous pouvez le voir en vidéo en haut de l'article. Et forcément, l'équipe de Touche pas à mon poste n'est pas restée insensible face aux filles qui s'embrassaient tendrement... D'autant plus que Géraldine Maillet et Béatrice Rosen avaient déjà fait le même coup quelques minutes plus tôt.

Un jeu bon enfant digne d'ados qui découvrent leurs premiers poils mais qui prouve que malgré des menaces, insultes et même procès entre chroniqueurs de TPMP, le groupe ne vit finalement pas si mal que ça. En pleine négociation pour l'avenir de TPMP, Cyril Hanouna sait en tout cas qu'il peut compter sur Delphine Wespiser et Valérie Bénaïm pour faire le show. Quitte à faire transpirer à grosses gouttes les téléspectateurs de C8 en pleine canicule.