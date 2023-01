"Il se tapait mon mec !" : Matthieu Delormeau grille son mec dans un lit avec un autre homme

Depuis son arrivée dans TPMP, Matthieu Delormeau raconte régulièrement des anecdotes folles sur sa vie privée à Cyril Hanouna. En août 2022, il s'était notamment confié sur ses vacances hot à Mykonos. Le chroniqueur a révélé avoir notamment rencontré un Berlinois et un policier prénommé Kairos sur son lieu de vacances. "Parfois j'ai dû, très gentiment, faire des soirées groupées", a-t-il déclaré, laissant ainsi entendre avoir eu des relations à plusieurs. "J'aurais dû me faire rembourser, j'ai payé 11 nuits d'hôtel et j'ai dormi un seule soir dans ma chambre", a-t-il ajouté.

"Il se tapait mon mec !"

Ce lundi 2 janvier 2023, Matthieu Delormeau n'a pas perdu ses bonnes habitudes et a de nouveau raconté une aventure très personnelle qui lui est arrivée il y a quelques temps. Alors qu'il rentrait chez lui en pleine après-midi, il a surpris son mec au lit avec un autre homme. "Je rentre chez moi, je vois bien qu'il y a un peu de bruit et tout. Je rentre dans la chambre, et là, je vois mon copain, dans un lit, avec un garçon. Mon mec ne m'a rien dit, mais ce qui m'a fait rire, c'est que l'autre, la première phrase qu'il m'ait dite c'est : 'Je ne suis pas gay !'... à 16h dans un lit... évidemment qu'il se tapait mon mec !", raconte celui qui a embrassé Delphine Wespiser, sous les rires du public et de ses collègues.

"Il était assez costaud"

Géraldine Maillet lui demande ensuite comment il a réagi, et sa réponse n'a pas surpris grand monde. "Dans les films, tu casses la gueule de l'autre, mais il était assez costaud et puis je ne sais pas me battre". Il a alors gentiment demandé à l'amant de son chéri de sortir, tout en le laissant prendre son temps en se rhabillant. "Il prenait son temps parce qu'il avait bien compris que je ne le frapperais pas", précise celui qui s'est clashé violemment avec Jean-Pascal Lacoste.

Quant à son copain de l'époque, il a ensuite expliqué à Matthieu que c'était une vengeance suite à une précédente tromperie du chroniqueur... L'arroseur arrosé donc.