"Trou du c*l", "Tu n'as pas de c*uilles" : Matthieu Delormeau et Jean-Pascal Lacoste se clashent violemment dans TPMP

Matthieu Delormeau et Jean-Pascal Lacoste se sont violemment clashés dans TPMP sur C8, ce lundi 24 octobre 2022. Le clash est parti des tweets de l'ex-agitateur du château, qui aurait taclé la Star Academy 2022 selon le chroniqueur. Cyril Hanouna a donc décidé de les mettre à côté sur le plateau de l'émission pour qu'ils s'expliquent. Et Jean-Pascal n'a pas apprécié que Matthieu Delormeau dise qu'il aurait critiqué la nouvelle saison : "Je voulais remettre les pendules à l'heure car samedi tu as fait TPMP People, ton émission, la seule. Tu as dit que je critiquais la Star Academy, ce qui est complètement faux. J'ai toujours dit que la Star Ac devait revenir".

"La seule chose que j'ai dite, c'est que la Star Ac, ce sont des élèves qui dorment au château, donc pour moi les codes ne sont pas respectés. Et j'ai souhaité longue vie à la Star Ac avec des bonnes audience" a précisé Jean-Pascal Lacoste, qui était dans la saison 1 de la Star Ac avec Jenifer, Mario ou encore Patrice. Matthieu Delormeau l'a coupé pour lâcher : "C'est faux, c'est faux, regardez ces tweets". "C'est pas TPMP People ici !" a répondu Cyril Hanouna, récemment recadré par Deschamps. Mais les tensions ont continué.

Jean-Pascal Lacoste tacle Matthieu Delormeau : "Tu as été un trou du cul. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule"

Jean-Pascal Lacoste a ensuite clashé Matthieu Delormeau sur son rôle d'animateur et a révélé la raison qui l'a empêché d'être présent dans TPMP People. "Tu as dit que tu m'avais invité et que je ne pouvais pas venir. Si tu étais un bon animateur, tu discuterais avec ta production, j'ai ma maman qui est très malade et je devais être auprès de ma mère. Ça m'a un peu emmerdé parce qu'on est quand même assez proche et je t'ai trouvé un peu merdeux" a-t-il déclaré, "Tu as été un trou du cul. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule".

Matthieu Delormeau lâche à Jean-Pascal Lacoste : "Tu critiques mais en lâche", "tu n'as pas de c*uilles"

Matthieu Delormeau a insisté sur ce qu'il avait déjà dit dans TPMP People. Selon lui, JP partage des tweets de critiques négatives sur la nouvelle promo de la Star Academy (accusée de piston), ce qui revient au même que critiquer soi-même : "T'es pas franc du collier, tu retweetes que des merdes : 'c'est nul', 'c'est mauvais'... Tu critiques mais en lâche. Il retweete des gens qui critiquent parce qu'il ose pas le faire parce qu'il se dit 'peut-être je pourrai faire un tour le dimanche à la Star Ac'". "Tu n'as pas de c*uilles" a-t-il affirmé, "Et en plus il est vulgaire. Tais-toi".