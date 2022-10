Star Academy : un casting de pistonnés ? Les internautes hallucinent face aux révélations qui s'enchainent

"Carla qui connaît le chorégraphe Yanis, Ahcène et Amisse qui se connaissent d'avant, Anisha et Léa qui ont déjà pris des cours avec la prof, Stan qui est déjà pro a Grease Tour France... Plus ça va, plus on découvre les dessous des castings...", "Ce n'est pas normal. Aucun élève ne devrait être lié avec un prof, ni avoir sorti de single ou être pro. La Star ac normalement ce sont des amateurs point", "Dégueulasse le piston. A gerber", "Yanis connaissait Carla avant la Star Ac, Adeline était la prof de Anisha et Léa avant la Star Ac, la famille de Ahcène sont de très bons amis à l'actrice Valérie Lemercier : il faut connaître quelqu'un pour rentrer dans le château de la Star Academy du coup ?", peut-on lire sur Twitter.

Des fans prennent leur défense

D'autres fans ne sont en revanche pas du tout choqués et ont pris la défense des élèves sur le réseau social. Pour eux, il n'y a rien d'étonnant au fait que certains se connaissaient déjà avant l'aventure.