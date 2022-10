Star Academy : Anisha favorite mais pistonnée par une prof ? Cette ancienne vidéo crée le malaise

Cela fait seulement une semaine que la Star Academy 2022 a débuté sur TF1, mais l'émission enchaîne déjà les petites polémiques plus ou moins drôles ou importantes. Entre les conditions d'hygiène qui seraient plus que limites au sein du château (des élèves auraient vu des cafard ou des punaises), une candidate qui ne connait pas Julien Clerc, la même qui insulte un prof dans son dos ou encore un autre qui s'amuse à péter devant ses camarades, ce ne sont pas les sujets qui manquent pour enflammer les discussions sur les réseaux sociaux.

Adeline Toniutti connaissait déjà deux élèves

Malheureusement pour les producteurs, la situation ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours. Selon un nouvel article de Public, une certaine révélation pourrait faire trembler les murs du château de Dammarie-les-Lys et faire exploser Twitter.

En cause ? Le monde de la Star Academy est visiblement beaucoup plus petit qu'on ne le pensait. Alors qu'Adeline Toniutti - la professeure de chant du programme, avait profité du premier prime pour confirmer qu'elle connaissait déjà Léa, "Elle était sur les bancs de mon école et je suis très surprise de la retrouver ici aujourd'hui", il semblerait que cette dernière ne soit pas la seule élève à faire partie de son répertoire.

D'après le magazine people, Anisha serait également bien connue d'Adeline Toniutti puisqu'elle l'aurait déjà eue sous son aile comme élève dans son centre CALYP (Centre d'Art Lyrique de Paris). Et afin de prouver ses dires, le magazine people pointe du doigt une vidéo postée sur YouTube par l'enseignante cette année, dans laquelle on découvre un résumé d'une masterclass animée par Bruno Berberes (The Voice). A cet effet, le directeur de casting assiste à des représentations de différent(e)s chanteurs/euses dont Anisha qui interprète une chanson en anglais.