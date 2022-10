Léa (Star Academy 2022) : une grosse insulte dans le dos d'un prof ? Mis au courant, il réagit immédiatement !

Ce samedi 15 octobre 2022, on a découvert la toute nouvelle promo de Star Academy sur TF1. Pour cette saison 10 qui ne va durer que six semaines, TF1 a misé sur 13 jeunes talents et certains font beaucoup plus parler que d'autres. Lors du premier prime, plusieurs candidats ont bluffé les internautes avec leurs voix comme Anisha qui a repris Je suis malade de Serge Lama ou Enola qui a donné de la voix sur Voilà de Barbara Pravi. Léa, elle, a ouvert le prime avec Listen de Beyoncé et mis (presque) tout le monde d'accord côté vocal. Mais depuis son entrée au château, ça coince côté personnalité.

Léa s'auto-définissait comme une "diva" dans son portrait et ce n'était pas une blague. Dès son arrivée à Dammarie-lès-Lys, la candidate a enchaîné les réflexions comme par exemple le moment où elle a dit que Beyoncé était vieille et que c'était à son tour d'être une star. Elle a aussi critiqué d'autres élèves et perturbé des cours, tout ça pour finir par chialer lors de l'évaluation, disant vouloir quitter l'émission. Bon, elle est bien toujours là et continue de taper sur les nerfs du web. Alors qu'un candidat sera éliminé ce samedi (votez pour celui qui doit absolument rester dans l'aventure dans notre sondage), les candidats se préparent pour le prime où ils chanteront avec Amir, Lewis Capaldi, Julien Clerc (qu'une candidate ne connaissait même pas), Juliette Armanet ou encore Adé. Et justement, en pleins préparatifs, Léa s'est encore mis les internautes à dos et c'est 100% justifié. Ça pourrait bien chauffer très bientôt au château !

Une insulte de Léa contre un prof de Star Academy ?

Dans un extrait du live posté par des internautes sur les réseaux sociaux, on peut découvrir une discussion entre Léa, Carla et Tiana dans la salle de bain. A un moment, alors qu'elle évoque un passage où elle doit danser, Léa lâche au sujet de son prof de danse : "J'avais très, très peur qu'on me voit comme une connasse, comme Yanis Marshall". Une insulte pour son prof ? Il semblerait bien que oui, même si certains pensent aussi que la candidate la plus détestée du web évoquait en fait la vision qu'a Yanis Marshall d'elle. "Je ne pense pas que Léa ait insulté Yanis Marshall, elle a plutôt voulu dire qu'elle croit que Yanis pense ça d'elle car il l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois" écrit par exemple un internaute.