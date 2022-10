SONDAGE Star Academy 2022 : quel candidat doit être le premier éliminé ?

Ce samedi 15 octobre 2022, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1, 21 ans après la toute première édition remportée par Jenifer. Nikos Aliagas nous a présenté les 13 élèves de cette saison 10 qui ne va durer que 6 semaines, à cause de la Coupe du monde de football qui débute en novembre. Les académiciens n'ont donc pas eu le temps de prendre leurs repères au château que déjà, c'était l'heure des évaluations. On sait qu'une candidate a complètement craqué lors de sa prestation et avoué qu'elle voulait quitter l'aventure. Mais qu'en est-il pour les autres ?

Ce mercredi 19 octobre lors de la quotidienne, on a pu découvrir les évaluations des candidats qui ont été très émouvantes pour le jury, touché par les prestations de Louis et d'Anisha. D'autres s'en sont un peu moins bien sortis...

Les trois nommés sont...

Alors, quels candidats sont nommés et sont en danger d'élimination pour le prime qui sera diffusé ce samedi 22 octobre. Michael Goldman est venu au château annoncer leurs noms et il s'agit de... Ahcène, Amisse et Julien. Les profs reprochent notamment à ce dernier d'être trop dissipé et pas assez sérieux. Quelle surprise...

Qui doit être éliminé ?

