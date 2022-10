"Je veux quitter le château" : une élève de Star Academy 2022 déjà prête à abandonner, elle fond en larmes

Léa panique : "Je ne me vois pas danser devant eux", "je veux quitter le château"

Ce samedi 15 octobre 2022, c'était le retour de la Star Academy sur TF1 ! Et après le premier prime présenté par Nikos Aliagas, les fans ont pu retrouver les élèves dans la quotidienne. Les 13 candidats sont filmés 16 heures par jour au château de Dammarie-les-Lys. Et pendant le live de ce mardi 18 octobre 2022, Léa a craqué. Elle a fondu en larmes pendant les évaluations.

Alors que Léa gonfle déjà des internautes avec son attitude de diva, et qu'elle s'est fait recadrer par Laure Balon, Yanis Marshall et Marlène Schaff, la candidate a terminé en pleurs. "Je ne me vois pas danser devant eux. Là, je me sens vraiment de leur dire que je veux quitter le château" a-t-elle déclaré. Elle veut donc partir de la Star Academy, moins d'une semaine après son entrée dans l'aventure.

"J'ai l'impression que je ne connais pas ma choré" a-t-elle ajouté, "Même le chant et tout, je peux pas, ça m'angoisse. J'arrive pas, je ne peux pas". En larmes, Léa a précisé : "Je ne veux pas pleurer, ça me dégoûte tout ça. Non non, ce n'est pas moi tout ça, ça me dégoûte. J'ai le seum. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, je savais que c'était la mort, je me sens nulle".

"Louis il m'a tué. Je regrette de l'avoir regardé"

Si Léa était si stressée, ce serait parce qu'elle a vu la prestation de Louis qui l'a chamboulée. "Genre je chante la chanson de Céline Dion, Destin, qui est grave joyeuse et tout. En vrai, je pense que je suis tout le temps joyeuse et tout, genre j'ai confiance en moi" a-t-elle expliqué, "mais je ne sais plus du coup. Là, quand il a chanté la chanson, je me suis dit : 'Léa, tu vas chanter Destin, mais tu es une grosse merde à l'intérieur'", "j'avais peur, mais Louis il m'a tué. Je regrette de l'avoir regardé".