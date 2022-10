Cette candidate de Star Academy est déjà prête à recaler les stars pour les primes, "En tant qu'artiste, je dirais non"

La Star Academy 2022 a débarqué sur TF1 le 15 octobre dernier et on commence déjà à découvrir les caractères des élèves. L'une d'eux a déjà gonflé tout le monde, tandis qu'une autre a déclaré qu'elle voulait déjà partir.

Cette fois, c'est Paola qui a fait halluciner Lucie Bernadoni. Sur des images diffusées en live sur MyTF1 Max, on voit la candidate et sa répétitrice préparer le prochain prime qui aura pour invités : Lewis Capaldi, Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Adé, et le rappeur Nap's.

"On me propose ça, je refuse direct"

"Est-ce qu'on a le droit de refuser de chanter des titres, par exemple ? Moi je sais qu'on me propose ça (on ne sait pas de quel titre elle parle, NDLR.), je refuse direct. En tant qu'artiste, je dirais non, je n'assume pas", demande Paola. Très surprise, la femme de Patrice Maktav lui répond : "Est-ce que je vais répondre à cette question ? Non, tu n'as pas le droit".

"Je suis honnête, on est des artistes, on peut...", tente de se justifier l'élève, avant d'être coupée par la répétitrice : "Tu peux donner ton avis". "De toute façon, on n'a pas le choix", ajoute la jeune chanteuse. "Mais de dire 'je refuse'...", poursuit l'ex candidate de Star Academy 4, pendant que Paola finit sa phrase :"tu te fais tej". Une affirmation validée par Lucie Bernardoni.

"Tu peux donner ton avis, mais..."

"Oui mais quand tu n'es pas en accord avec ce texte, que tu ne veux pas représenter ce texte", se défend encore l'académicienne, tandis que sa répétitrice conclut : "Tu peux donner ton avis, on l'a tous donné, on le donnera toujours, mais voilà...".

Décidément, les élèves de cette nouvelle saison de la Star Ac', dont nous vous avons partagé les comptes Instagram, n'ont peur de rien cette année !