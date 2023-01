Victime de violentes critiques à cause de son rôle dans Ninja Warrior, Iris Mittenaere prête à tout arrêter ? Elle se confie

On ne s'y fera jamais : alors que Ninja Warrior a clairement été pensée pour être une émission estivale, c'est une nouvelle fois en hiver qu'elle fera son retour sur TF1. Ce samedi 7 janvier 2023, la chaîne débutera en effet la diffusion de la saison 7 de ce programme sportif aussi intense que drôle. Et comme c'est le cas depuis 2018, Iris Mittenaere sera de retour à l'écran auprès des candidats.

Un rôle de co-animatrice qui l'amuse toujours autant, "Je me prends vraiment au jeu en étant avec les familles. J'ai l'impression d'être la deuxième soeur. A chaque passage d'un candidat je suis à fond", mais qui ne lui vaut pas que des compliments. Régulièrement, il n'est pas rare de voir l'ancienne Miss France être la cible de critiques et moqueries sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere face aux critiques

Une situation frustrante pour la compère de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand ? Pas vraiment. Interrogée par Téléstar sur ces réactions parfois abusives, Iris Mittenaere a rappelé que c'était malheureusement inévitable et qu'elle n'était pas du genre à prendre ça personnellement : "Il y a toujours des gens qui critiquent sur tout. Ça ne touche pas que les personnalités mais les femmes de manière générale. On le retrouve aussi dans la télévision ; elles se font critiquer doublement par rapport aux hommes."

De fait, l'ancienne compagne de Kev Adams l'a assuré, "Moi je n'écoute pas" ce que disent les trolls. Si cette façon de faire n'a pas été simple au début, elle se concentre aujourd'hui sur le positif pour ne plus avoir à se prendre la tête avec ces haters : "J'arrive à leur prouver qu'ils ont tort car j'ai ma place depuis 2018. Je suis à la télévision comme je suis dans la vraie vie." Autant dire que l'animatrice n'a aucunement l'intention de lâcher son poste, peu importe les avis contre elle : "On est dans le partage, la bienveillance, l'exploit sportif. Je sais que l'émission durera dans le temps. Je prends du plaisir à tourner chaque année et j'espère que ça continuera."

En espérant tout de même que pour cette saison 7, les internautes la laisseront enfin tranquille.