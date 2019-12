Iris Mittenaere balance sur les coups bas dans Miss Univers : "certaines filles sont prêtes à tout"

Alors que l'élection de Miss France 2020 avait lieu le 14 décembre dernier, plusieurs candidates et anciennes candidates balançaient sur la mauvaise ambiance en coulisses. A en croire Rachel Legrain Trapani, Miss France 2017, Sylvie Tellier ou encore Miss Limousin, il y a des tensions entre les Miss, qui se sont pris la tête plusieurs fois. Selon Iris Mittenaere, qui était invitée vendredi de Faustine Bollaert dans la Boîte à secrets sur France 3, cela n'a rien à voir avec Miss Univers.

"On m'a fait des coups bas"

La Miss France 2016 qui a été élue Miss Univers en janvier 2017 a balancé sur l'ambiance en coulisses : "Franchement, ce n'est pas une partie de plaisir.. C'est très différent de Miss France et de Miss Nord-Pas-de-Calais où les filles sont sympathiques entres elles, bienveillantes. Miss Univers, c'est pas bienveillant, les filles veulent à tout prix gagner !". Pour cela, certaines sont prêtes à tout, comme elle l'a confié : "On m'a fait des coups bas, oui ! On m'a collé du chewing-gum sur la robe, ma room mate, s'est fait déchirer sa robe aux ciseaux... On a vraiment des filles qui sont prêtes à tout !"

Iris Mittenaere balance sur l'ambiance à Miss Univers

Et pour cause, l'enjeu est élevé pour certaines Miss : "Nous en France, on a beaucoup de chance, alors on gagne cette couronne, c'est tant mieux, ça nous permet de vivre plein de choses extraordinaires, mais on en n'a pas forcément besoin. Dans certains pays, c'est vraiment le moyen de pouvoir vivre aux États-Unis, d'avoir une nouvelle vie". Malgré cela, la chérie de Diego El Glaoui considère ce moment "magique".