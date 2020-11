Ava (Koh Lanta 2020) éliminée mais soulagée : "J'étais méritante en survie, sur le camp"

Ava éliminée mais soulagée

On ne l'a quasiment jamais vue de l'aventure et pourtant, Ava était bel et bien présente sur l'ile de Koh-Lanta, les 4 terres. La jeune aventurière était même si importante dans le jeu qu'elle était à deux doigts d'accéder aux portes de la finale avant d'être finalement éliminée ce vendredi 13 novembre dans un nouvel épisode diffusé sur TF1.

Une déception pour la candidate ? Même pas. Malgré "un petit goût amer de partir si proche du but", Ava s'est finalement réjouie auprès de Télé-Loisirs d'avoir eu le droit à "une sortie propre et simple, ce n'est pas une élimination haineuse." Elle l'a effectivement rappelé, malgré le montage de l'émission qui pouvait ignorer ses efforts, elle n'a jamais volé sa place, "J'étais méritante en survie, sur le camp et je n'étais pas bidon sur les épreuves".

Mieux, tout a été fait dans les règles du jeu, "C'est paradoxal car je me suis sentie quasi "libérée" quelques heures avant le conseil. Il y avait une alliance déjà existante. Quand je tente mon dernier coup de bluff en indiquant que je possède un collier d'immunité, la réaction pleine de joie d'Angélique m'a réconfortée car ça prouvait qu'ils ne voulaient pas vraiment voter contre moi. (...) J'ai été la victime de l'immunité de Brice et des alliances déjà en place. J'ai pas le sentiment d'avoir pris un coup de poignard dans le dos."

Un mauvais montage ? Elle se confie

En parlant du montage qui lui était peu favorable avec une présence quasi inexistante, Ava a confessé, "Lors des premiers jours chez les Bleus, c'était difficile pour moi de m'adapter car il fallait faire avec les caméras. (...) Peut-être que j'étais moins expressive que les autres, en tout cas je suis restée moi-même."

Néanmoins, à l'inverse de nombreux autres candidats à leur sortie, ne comptez pas sur l'aventurière pour se plaindre. Là encore, la Corse arrive à trouver du positif dans une telle situation, "Les réactions des internautes m'ont vraiment faire rire. Je sais qu'il y a des aventuriers dont on se souviendra pas alors que moi je resterai "Ava, celle qu'on ne voit pas". Pour le coup, je l'ai bien eu l'indépendance corse (rires)." Et puis surtout, elle l'a rappelé avec fierté, "Mon aventure s'est déroulée il y un an. La diffusion est un bonus. J'ai voulu vivre avant tout une aventure humaine."