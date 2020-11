Ava (Koh Lanta 2020) peu présente à l'écran et boycottée ? Elle réagit à la grosse erreur de TF1

"J'en viens moi aussi à douter de ma propre participation", a confié Ava, il y a quelques semaines, ironisant sur son absence dans Koh Lanta 2020, les 4 terres. La candidate passe totalement inaperçue à chaque épisode, ce qui provoque pas mal de moqueries de la part des internautes : "Ava c'est quand même une sacrée plante verte, j'oublie limite qu'elle fait partie de l'aventure", "Jour historique sur koh-lanta : Ava à eu plus d'1 mn d'antenne", "Le seul moment ou tu vois Ava c'est dans le générique", peut-on lire sur Twitter.

"Niveau respect, on est comment ?"

En bref, Ava est quelque peu oubliée dans Koh Lanta 2020, contrairement à Alix, qui ne pourra plus prendre le lead puisqu'elle a été éliminée. Elle a quand même eu un temps d'antenne privilégié lorsqu'elle a dévoilé sa technique d'épilation assez étrange. TF1 semble eux aussi avoir zappé que l'ex-membre de l'équipe bleue a participé à son émission. Eh oui, la chaîne a fait une légère erreur, qui a beaucoup amusé les internautes, ce vendredi 6 novembre 2020 : ils ont remplacé Ava par Alexandra lors de la question posée par Denis Brogniart aux téléspectateurs.

"Ya vraiment un problème avec Ava c'est pas possible, même TF1 s'est gouré sur son binôme dans la question !", a d'ailleurs balancé un Twittos. Une remarque à l'aventurière a réagi avec humour sur le réseau social à l'oiseau bleu : "Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment ?". A zéro non ? En tout cas, la bourde de TF1 n'a pas manqué de faire rire une nouvelle fois les internautes ou de les énerver, au choix.