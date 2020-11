Alix (Koh Lanta 2020) éliminée avec Laurent : "J'étais trop imposante aux yeux des gens"

Après le coup de maître réalisé par Lola (elle a donné son deuxième collier d'immunité à sa pote Angélique pour la sauver. Une bonne stratégie puisque c'est finalement Jody qui a été éliminée) la semaine dernière, l'aventure Koh Lanta 2020, les 4 terres s'est intensifiée ce vendredi avec l'épisode spécial des binômes. Si le destin a plutôt bien fait les choses pour les duos, Laurent, lui, a vite compris qu'il allait se retrouver en danger pour être lié avec Alix, la candidate redoutable de cette saison.

Alix se confie sur son élimination de Koh Lanta 2020

Ses craintes se sont confirmées lors du conseil lorsque la plupart des aventuriers ont décidé de voter contre lui pour éliminer plus facilement l'un des éléments forts de Koh Lanta 2020, Alix : "On devient les bourreaux quand on est chef d'équipe. J'avais entendu mon nom sortir au conseil précédent et si les gens s'étaient bien mis d'accord, je serais sortie à la place de Jody. Il y a eu un cafouillage dans les stratégies (...) Ils me visaient mais c'était plus facile de se mettre tous d'accord sur son nom plutôt que sur le mien. Ils ont essayé au conseil précédent et ça n'a pas fonctionné", explique l'ex-membre de la team Sud, qui s'est réconciliée avec Hadja, en interview avec 20 minutes.

"Mon caractère fort faisait très peur aux gens"

Alix, qui a dû affronter le décès de sa soeur, avoue ensuite que son côté leader a provoqué son départ : "Mon caractère fort faisait très peur aux gens et c'est ce qui ressort de cet épisode. J'étais trop imposante aux yeux des gens et il fallait m'éliminer. Je n'ai pas mis de l'eau dans mon vin parce qu'à cet instant, j'étais en mode survie, ça faisait trente jours que je ne dormais pas et que je ne mangeais pas. Sur le camp, ça parle beaucoup en disant que je fais tout mais en attendant, personne ne vient me dire quoi que ce soit."