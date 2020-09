Alix (Koh Lanta 2020) accusée de mentir sur la mort de sa soeur, elle répond

Lors du dernier épisode de Koh Lanta, les 4 terres du 25 septembre 2020 sur TF1, Alix s'est fait remarquer par sa performance incroyable sur l'épreuve des piloris. Malheureusement, ce n'est pas sa prestation que les téléspectateurs retiendront... Nombreux lui ont fait des remarques quant au fait que ses poils sous les bras ont repoussé ou encore au sujet de l'hommage qu'elle a rendu à sa soeur décédée.

Alix accusée d'avoir menti sur la mort de sa soeur

Alors que la capitaine des jaunes dédiait sa victoire à sa soeur, morte d'un cancer quelques jours après avoir appris qu'elle allait pouvoir participer à l'émission, certains l'ont accusé d'avoir menti et d'avoir inventé cette histoire, comme elle l'a dévoilé sur Twitter. Alix a en effet affiché le message haineux d'un internaute qui l'a violemment attaqué : "C'est marrant, dans l'épreuve des piloris (...), tu dédiais ta victoire à ta grand-mère et désormais, dans les médias, tu la dédies à ta pseudo soeur décédée. Suis certain que tu n'as jamais eu de soeur, pauvre naze !".

Ce même internaute va jusqu'à douter du décès de Bertrand-Kamal, le 9 septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas : "Tu n'es qu'une mythomane comme tous les candidats de télé-réalité, comme le prétendu décès d'un cancer du pancréas de Bertrand-Kamal, lol... Un cancer du pancréas à 30 ans, à moins qu'il était alcoolique, c'est juste improbable ! Bande de menteurs et de corrompus qui osez plaisanter avec la mort ! Vous n'êtes que des rebuts de la société, des cas sociaux..." Ce n'est pas tout puisqu'il critique également son physique...

La candidate de Koh Lanta réplique !

La réponse cash de l'aventurière ne s'est pas faite attendre : "'Gardez-vous de la jalousie, surtout des excès qu'elle entraîne.' Je ne retiendrai que l'amour et la bienveillance de tous vos messages que je reçois au sujet du dernier épisode de Koh-Lanta. Cependant il existe encore des cas isolés de médiocrité humaine".