Ava (Koh Lanta 2020, les 4 terres) : sa technique d'épilation fait le buzz, elle ironise sur Twitter

"Ma seule action intéressante en 27 jours d'aventure"

Sur son compte Twitter, Ava a réagi au buzz et à la diffusion de cette étonnante séquence, elle qui est très peu présente dans l'émission. "Donc ma seule action intéressante en 27 jours d'aventure, c'est me couper les poils sous les bras" a tweeté la candidate qui ne manque d'humour et d'autodérision. "Ravie d'avoir ENFIN lever le mystère sur les poils à Koh Lanta les fratés" ajoute-t-elle dans un second tweet.