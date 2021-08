Sam (Koh Lanta - La Légende) : son geste fou et audacieux pour intégrer le casting

Le casting de Koh Lanta - La légende a sûrement été l'un des plus difficiles pour la production. Elle a dû contacter tous les candidats emblématiques de l'émission et n'en sélectionner que 20. Certains lui ont facilité la tâche en refusant de revenir dans cette saison All Stars, comme Gilles (le premier gagnant de Koh Lanta) et Grégoire (Koh Lanta - Le choc des héros et Koh Lanta Palawan), pour des raisons professionnelles notamment. D'autres ont au contraire redoublé d'effort pour convaincre ALP de les prendre dans cette nouvelle aventure.

Le coup de poker de Sam pour Koh Lanta - La Légende

Comme le révèle Le Journal du Dimanche, un aventurier à effectuer le trajet à pied entre le Sud de la France et Paris pour déposer sa candidature directement à la production tandis qu'un autre lui a envoyé une lettre manuscrite tous les jours. Sam Haliti, lui, est allé encore plus loin en allumant un feu... dans le hall de l'hôtel. Une prouesse avec laquelle il avait réussi à se démarquer dans Koh Lanta - l'île des héros en 2020. Son geste fou et audacieux a payé puisque la production l'a choisi pour rejoindre Koh Lanta - La Légende aux côtés de Teheiura, Claude Dartois, Alix, Cindy, Laurent Maistret, Freddy, Clémentine ou encore Clémence Castel.

Sam est donc bien déterminé à faire mieux que sa première participation (il a été éliminé le 21e jour) : "J'avais un goût d'inachevé la première fois. Je veux gagner le plus d'immunités possible et devenir l'aventurier type", a-t-il confié au Journal du Dimanche. Alors, réussira-t-il une meilleure performance ? La réponse à partir du mardi 24 août 2021 sur TF1 !