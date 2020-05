The Voice 2020 : la finale repoussée à septembre ou octobre ?

The Voice 2020 de retour à l'automne ?

Alors que les 12 talents encore en compétition dans The Voice 2020 devaient poursuivre leur expérience sur la scène du Palais des Sports à Paris, leur programme a été modifié à cause de l'épidémie du coronavirus et du confinement. Les live de l'émission de TF1, suspendue depuis le 25 avril, n'ont donc pas pu se dérouler comme prévu le 2 et 9 mai.

Pour le moment, aucune date de retour n'a été planifiée. Il est encore trop tôt pour organiser la demi-finale et la finale en direct, d'autant plus qu'elles pourraient bien être repoussées "vers septembre ou octobre" si l'on en croit les confidences de Marc Lavoine au micro de RTL : "Ce qui est difficile d'ailleurs pour les concurrents qui restent, ce sont des gens qui sont coachés même en dehors des caméras car la sensibilité de ces gens est compliquée, ce sont des artistes donc ils ont une force incroyable et en même temps des doutes tous les jours sur leur travail donc je tiens le fil avec eux. Je garde ce contact permanent."