The Voice 2020 : quand auront lieu la demi-finale et la finale ? Le message de Nikos Aliagas

C'est avec l'équipe de Pascal Obispo que se sont achevés les K.O. de The Voice 9 ce samedi 25 avril 2020 sur TF1. Le coach, ainsi que ses trois autres collègues Amel Bent, Lara Fabian et Marc Lavoine, ont donc décidé des 12 talents qui iront chanter en direct sur la scène du Palais des Sports devant 4 000 personnes pour la demi-finale de cette saison 9. Mais quand aura-t-elle lieu ? Alors que les primes de la demi-finale et de la finale devaient avoir lieu les 2 et 9 mai prochain, ils ont été déprogrammés à cause du confinement, pour être remplacés par le concert des Enfoirés 2017.

La demi-finale et la finale de The Voice 9 reportées...

"Si nous n'avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire. Quand on pourra les tourner, on les tournera", expliquait Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1. Mais quand ? A la fin de l'émission de samedi, Nikos Aliagas a pris la parole depuis chez lui. "Vous venez d'assister à la dernière émission enregistrée de The Voice avant la prochaine étape, c'est-à-dire la demi-finale en direct. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons.", a-t-il fait savoir en vidéo.

... à quand ? Nikos Aliagas s'exprime

L'animateur se veut rassurant : il est hors de question d'annuler les deux derniers primes prévus. "Pour autant, cette saison de The Voice 2020 est exceptionnelle à tout point de vue : artistiquement, humainement. C'est pourquoi avec TF1, la production ITV Studios France, les coachs et les talents, nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison et ce, dès qu'il nous sera permis de le faire". Si aucune date n'a encore été donnée pour l'instant, la production a fait savoir sa volonté de diffuser la fin de la saison avant l'été ou au plus tard à l'automne.