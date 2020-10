Jenifer absente de la finale de The Voice Kids après avoir été testée positive au coronavirus

Coup dur pour The Voice Kids : alors que la finale de la saison 9 a lieu ce samedi 10 octobre 2020 sur TF1, Jenifer vient d'annoncer une mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux : la coach ne pourra pas être présente sur le plateau pour ce moment spécial. La chanteuse a en effet annoncé avoir ressenti des symptômes du coronavirus (covid-19) : "Hier en arrivant sur le plateau de The Voice Kids, je ne me sentais pas très bien. Du coup, je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact".

Jenifer testée positive au coronavirus et absente pour la finale The Voice Kids ?

Malheureusement, le test s'est avéré positif : "Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes." Malgré cela, elle sera présente à distance pour la finale : "Je ne lâche pas Lissandro et Sarah. Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs (ndlr : Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori). Je continuerai à distance à les suivre, afin de les accompagner pour cette grande finale !" Elle conclut avec une mise en garde et un message plein d'espoir : "Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus."

Pour cette finale, la production a prévu de faire les choses en grand et a invité de nombreuses stars de la chanson dont Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju. Julien Doré sera quant à lui "Super Coach".