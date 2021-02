Vianney (The Voice 10) explique pourquoi il ne tient pas en place dans l'émission

Qui succèdera à Abi, gagnant de la saison 9 de The Voice diffusée en 2020 ? Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney ont commencé à former leurs équipes pour cette édition 2021 dans laquelle on retrouve quelques nouveautés. Dans une interview, Vianney qui a rejoint l'émission a confié avoir parfois été un peu dur avec les talents. Mais ce que les téléspectateurs ont remarqué, c'est surtout qu'il est complètement intenable durant les auditions à l'aveugle.

Le juré ne peut pas rester assis très longtemps et n'hésite pas à bouger, à se lever ou à s'accroupir sur son fauteuil. Une attitude critiquée sur les réseaux sociaux mais aussi par les autres coachs. "Ton fauteuil il va pas faire la saison" s'est par exemple amusée Amel Bent la semaine dernière. Certains internautes ont critiqué cette attitude, disant qu'il s'agissait d'un manque de respect. Mais Vianney a une explication à ce sujet.

"C'est de l'hyperactivité"

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Vianney a confié qu'il ne pouvait pas rester en place, même dans la vie. Pourquoi ? Car il est hyperactif. "J'ai ça depuis tout petit, depuis l'école primaire, je n'aime pas rester assis trop longtemps. C'est comme ça. J'aime bien bouger. Dans la vie pareil. C'est de l'hyperactivité. Rien d'autre" a assuré le juré de l'émission animée par Nikos Aliagas. De quoi répondre à demi-mot à ceux qui disaient que son attitude n'était pas très respectueuse envers les talents.

On dirait d'ailleurs que Vianney a bien pris les petits tacles d'Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Il a même souligné la très bonne ambiance qui régnait sur le tournage. "On s'est vraiment marrés. Il y a eu de véritables fous rires que TF1 ne pourra même pas diffuser. Ça partait dans des directions qui ne sont pas montrables à une heure de grande écoute. C'était n'importe quoi. Certains tournages se sont éternisés car on faisait vraiment les cons. On se marrait trop. Je trouve ça génial. J'étais super content de faire des heures sup' parce qu'on s'entendait bien. Peut-être que la production, elle, était moins contente mais nous ça nous allait" a-t-il expliqué.