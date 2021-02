Vianney (The Voice 2021) trop dur avec les talents ? "J'espère n'avoir blessé personne"

The Voice 2021 : Vianney avoue avoir "une franchise paysanne qui peut parfois heurter"

The Voice 2021, ça commence ce samedi 6 février 2021 sur TF1. Une saison 10, anniversaire donc, avec comme coachs Vianney qui arrive, Florent Pagny qui est de retour, Amel Bent et Marc Lavoine qui reviennent. Sans oublier Vald, qui sera une sort de 5ème coach en bonus. Mais le petit nouveau de la bande, qui n'a encore jamais été coach dans la célèbre émission avant cette saison, a reconnu qu'il pouvait parfois être considéré comme un peu dur avec les talents. Alors que vous allez pouvoir découvrir les premières auditions à l'aveugle, Vianney a en effet expliqué à Télé Loisirs être de nature très franche, peut-être un peu trop.

Une honnêteté qui peut parfois sembler brutale : "J'étais à 95% excité par l'expérience que j'allais vivre. Dans les 5% d'appréhension, je redoutais les situations où des talents qui allaient tout donner sur scène ne me toucheraient pas du tout... J'ai une franchise paysanne qui peut parfois heurter !". "Je pense honnêtement, et je l'espère, n'avoir blessé personne" a-t-il cependant confié, "mais je voulais vraiment dire ce que je pense".

"Faire du buzz, je m'en fous complètement"

Vianney, dont le salaire pour The Voice a été dévoilé, a d'ailleurs précisé avoir été sincère et direct pour mieux conseiller les talents : "J'avais envie que les talents repartent avec une idée, une petite graine qui germera dans leur tête pour qu'ils progressent et non pas leur faire perdre confiance en eux".

"J'ai réalisé, pendant les auditions, que je voulais vraiment leur donner des conseils utiles, car je n'étais pas là pour faire du spectacle" a-t-il précisé, "Cette partie-là de The Voice ne m'intéressait pas. C'est à la personne que j'avais devant moi que je m'adressais, pas aux gens qui allaient regarder le programme à la télé. Faire du buzz, je m'en fous complètement".