The Voice 10 : Vianney, Amel Bent... les salaires impressionnants des coachs dévoilés

Les salaires des coachs de The Voice dévoilés

La crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 touche tout le monde et tous les secteurs. De fait, même si TF1 lancera la diffusion de The Voice 10 le 6 février prochain, cette émission n'a pas bénéficié des mêmes moyens que les précédentes années au moment de sa production. Et parmi les conséquences directes de ces coupes budgétaires, on retrouve notamment... une baisse des salaires du côté de certains coachs.

Ainsi, là où Jenifer était payée près de 600 000€ et que Mika pouvait toucher près d'un million d'euros pour The Voice 8, les montants des chèques pour cette nouvelle édition ont été fortement revus à la baisse. Selon les informations de Public, Florent Pagny ne touchera donc "que" 550 000€ (brut) pour le tournage, là où il pouvait gagner précédemment entre 800 000 et 900 000€ par édition.

Les chouchous de la production

Du côté de ses partenaires, Marc Lavoine devrait quant à lui toucher 400 000€, tandis que Amel Bent aurait négocié un salaire autour de 380 000€. Un montant loin d'être anecdotique, puisque toujours selon Public, il serait lié à une augmentation exceptionnelle, "Traditionnellement, les petits nouveaux comme l'a été Amel l'année passée sur la version adulte et comme c'était entre autres le cas pour Soprano il y a deux ans, touchent autour de 250 000€ et 300 000€". Autant dire que si Florent Pagny a vent de ce petit traitement de faveur, lui qui a dû baisser son salaire, l'ambiance s'annonce électrique sur les plateaux.

Enfin, Vianney - petit nouveau dans l'émission cette année, aura le plus petit cachet du quatuor, mais il repartira lui aussi avec une somme nettement supérieure à celle qui était habituellement proposée aux arrivants : 340 000€.

Oui, on connait des banquiers qui devraient retrouver le sourire, à une période où les salles de spectacle sont fermées et les concerts annulés...