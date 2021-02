The Voice 2021 : Vianney trop dur avec les candidats ? Sa réponse aux critiques

Vianney est du genre sans filtre dans The Voice 2021, marqué par l'exclusion de The Vivi après ses messages racistes et homophobes ! Quand il aime, il le dit, mais quand il n'aime pas, il le dit aussi sans forcément prendre de pincettes face aux candidats. Un comportement que certains valident tandis que d'autres ne sont pas hyper fans puisqu'il juge le chanteur trop direct et trop dur avec les talents, comme Vanina, Mentissa ou encore Youssef. Qu'en pense le principal intéressé ? Trouve-t-il lui aussi qu'il manque de tact ?

"C'est de cette façon que l'on progresse"

Vianney s'est confié sur ses remarques dans The Voice 10 en interview avec le magazine Nous deux : "Je suis assez direct quand je fais des remarques, parce que c'est de cette façon que l'on progresse. Il faut se permettre de dire les choses. Peut-être que cela paraît un peu dur parfois mais, dans la vie, je suis dur avec moi-même et j'aime tellement qu'on le soit avec moi. Il n'y a que de cette manière que j'ai progressé. En tant que coach, nous devons cette honnêteté au talent."

Le collègue d'Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny a déjà répondu aux critiques sur son attitude dans l'émission de TF1 il y a quelques semaines : "J'espère n'avoir blessé personne, mais je voulais vraiment dire ce que je pense. J'avais envie que les talents repartent avec une idée, une petite graine qui germera dans leur tête pour qu'ils progressent et non pas leur faire perdre confiance en eux", a confié Vianney, qui ne tient pas en place dans The Voice 2021, à Télé Loisirs.