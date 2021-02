The Vivi (The Voice 2021) : d'anciens messages racistes et homophobes refont surface, il s'excuse

Les auditions à l'aveugle de The Voice 2021 ont une nouvelle fois été fortes en émotions. Certains candidats ont scotché les 4 coaches, c'est notamment le cas de la choriste d'Amel Bent, Vanina, Nikki Black, Lara Bou Abdou ou encore The Vivi, avec sa prestation osée sur Suicide social d'Orelsan. Rappeur/streameur depuis l'âge de 12 ans, Vincent a voulu faire dans la provocation pour son premier passage dans l'émission de TF1 : "J'adore la provocation, je voulais donner le maximum pour que ça fonctionne", a-t-il confié en interview avec PRBK.

The Vivi en pleine polémique

En plus de Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine, The Vivi a aussi conquis les téléspectateurs, mais sa côte de popularité a rapidement baissé lorsque d'anciens messages homophobes et racistes, écrits par le rappeur en 2017, ont refait surface sur Twitter.

D'anciens messages qui ne sont pas sans rappeler ceux de Mennel (The Voice 7) sur les attentats : "Virez Vincent Pois alias The Vivi candidat #TheVoice ! Vous l'avez fait à juste titre pour #Mennel et ses propos sur les attentats. Ce type avec sa haine n'est pas un exemple !", "Pour rappel, le racisme n'est pas une opinion.. Et je passerai sur l'homophobie.. Et NON, ce n'est pas de l'humour, et la jeunesse n'excuse pas tout", "À votre avis . Ca va faire comme Mennel où c'était bien bien moins grave ? Où ça va passer comme une lettre a la poste ? J'ai ma réponse", peut-on lire sur Twitter.