The Vivi (The Voice 2021) viré de l'émission après ses messages racistes et homophobes !

The Vivi est rattrapé par son passé. Alors que le rappeur/streameur a reçu de nombreux messages positifs durant son audition à l'aveugle dans The Voice 10, des internautes ont retrouvé d'anciens tweets choquants de sa part postés en 2017. D'anciens tweets choquants dans lesquels The Vivi tient des propos racistes et homophobes intolérables. Le candidat de The Voice 2021 s'est rapidement excusé sur les réseaux sociaux, mais son mea culpa n'a pas fait changer d'avis à la production.

The Voice 2021 s'arrête pour The Vivi

Elle a tout simplement pris la décision de virer Vincent de The Voice 2021 dès aujourd'hui : "Nous avons pris connaissance hier des nombreux messages postés par The Vivi il y a plusieurs années sur son compte Twitter. Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents", a-t-elle annoncé sur Twitter.