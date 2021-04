QUIZ Clem : connais-tu vraiment la série ? Seul un vrai fan aura 10/10 à ce test

Agustin Galiana : son match ou next pour Danse avec les Stars en 2017

Clem est de retour sur TF1 ! Ce lundi 19 avril, c'est déjà la saison 11 de la série avec Lucie Lucas et Agustin Galiana qui débute. Et il s'en est passé des choses depuis les débuts du show. Alors, connais-tu vraiment Clem sur le bout des doigts ? Voici un quiz pour le prouver !

Malgré les annulations à répétitions ( Profilage , Alice Nevers ou encore Section de recherches s'arrêtent), Clem est toujours là ! Il y a 11 saisons, on découvrait Clem, enceinte de son premier enfant alors qu'elle n'avait que 16 ans. Aujourd'hui, le personnage joué par Lucie Lucas est devenu adulte mais les ennuis continuent. Histoire d'être prêt pour les nouveaux épisodes, on teste tes connaissances sur la série :