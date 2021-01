Alice Nevers : un double épisode en préparation pour conclure la série

C'est la (dure) loi des séries. Même en France, il arrive que des séries ne soient pas renouvelées. Ce fut par exemple le cas pour Grand Hôtel qui n'aura pas de saison 2 sur TF1. La chaîne n'a pas non plus décidé de donner une saison 19 à Alice Nevers : Marine Delterme vient de confirmer que la série s'arrête après 18 saisons, une info dévoilée il y a quelques semaines par Allociné. Mais Alice et Marquand n'ont peut-être pas fait leur dernière apparition.

Un double épisode en préparation

Interrogée par Le Parisien, Marine Delterme a en effet dévoilé qu'un double épisode est en préparation afin de conclure comme il se doit l'histoire d'Alice Nevers, Fred Marquand et des autres. Mais ce n'est pas encore tout à fait gagné pour la diffusion. "Ce qui me réjouirait, ce serait d'avoir un beau final. Mais TF1 a été très clair, il n'y aura un final que si l'écriture est à la hauteur, en offrant des épisodes forts et événementiels aux spectateurs. La balle est dans les camps d'Ego production, qui va commencer à travailler dès maintenant." a confié l'actrice qui avait repris en 2002 le rôle principale de la série Le juge est une femme, portée entre 1993 et 2002 par Florence Pernel. Et d'ajouter : "J'aimerais un final joyeux à la hauteur des attentes du public, qu'il ne soit pas déçu mais heureux de refermer cette parenthèse avec nous."

"Il est temps pour moi de faire avancer d'autres projets"

Marine Delterme revient aussi sur la décision d'arrêter la série après 18 ans. L'actrice a d'abord confié son amour pour son personnage avant d'expliquer qu'elle et la production avaient senti "la fin d'un cycle" suite au report des tournages à cause de la pandémie de Covid-19. "Cela a été extraordinaire d'incarner une héroïne aussi longtemps, grâce au public qui m'a donné beaucoup de marques d'amour et de fidélité. C'était si fort que je ne pouvais pas y mettre un terme par moi-même jusque-là. Mais avec TF 1, nous avons senti sur les derniers tournages (...) que le monde avait changé et que nous étions arrivés à la fin d'un cycle. Les événements ont été si forts que nous avons dû nous poser la question : qu'est-ce que l'on va faire après ?" explique-t-elle. La situation l'a donc poussée à réfléchir sur son avenir. "Il est temps pour moi de faire avancer d'autres projets qui font directement écho à cette nouvelle société." déclare Marine Delterme.