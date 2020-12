Grand Hôtel saison 2 : pas de suite pour la série de TF1 !

"J'ai l'impression que la chaîne est très contente du projet donc si ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne continue pas", a confié Solène Hébert (Margaux) au moment de la diffusion de la saison 1 de Grand Hôtel sur TF1. Victor Meutelet (Anthony) était lui aussi optimiste pour une éventuelle suite : "À l'heure actuelle je n'en sais rien, mais en Espagne il y a eu trois saisons donc j'imagine que si le public aime la série on continuera." Alors, la série va-t-elle être renouvelée pour une saison 2 ? On a aujourd'hui la réponse !

Pas de saison 2 pour Grand Hôtel

Et la réponse est... négative ! Eh oui, Maxence Danet-Fauvel (Will), Carole Bouquet (Agnès), Bruno Solo (Benjamin), Héloïse Martin (Stella) et les autres acteurs "ne reviendront pas dans une saison 2", a annoncé TF1 à Télé Loisirs. Une annonce qui risque de ne pas surprendre les téléspectateurs pas fans de la fin de la saison 1 de Grand Hôtel. Heloïse Martin ne sera sûrement pas non plus étonnée : "Je ne suis pas sûre qu'une saison 2 voit le jour", a confié l'actrice à Télé Star il y a quelques jours.

Dommage... Les créateurs, Aurélie Belko et Sébastien Le Délézir, étaient pourtant déjà prêts pour la saison 2 et même la saison 3 : "Il y a des choses qu'on a gardé pour la suite. On a écrit les arches avec déjà la fin en tête. On a tout de suite réfléchi à une saison 2, ou 3, en fonction des intrigues. On a des pistes pour la saison 2 mais on attend la réponse de la chaîne." Maintenant, ils l'ont eu...