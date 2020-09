Grand Hôtel : les internautes déçus par la fin, les créateurs teasent une saison 2

La réaction des internautes à la fin de Grand Hôtel

Vous n'avez pas tout compris à la fin de la saison 1 de Grand Hôtel diffusée sur TF1 ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls ! En même temps, les deux derniers épisodes ont dévoilé pas mal d'infos, comme le fait qu'Amélie n'était pas stable mentalement, qu'elle avait tué les femmes de ménage, Eva et Chloé, et qu'elle avait simulé sa disparition pour se venger de son amant Sam et sa future épouse Margaux.

Le final nous a aussi laissé beaucoup de questions, du genre Xavier (Alain Fabien Delon) s'est-il suicidé ? Amélie est-elle morte ? Agnès Vasseur (Carole Bouquet) a-t-elle réellement tué son mari pour protéger ses enfants ? Si oui, quel est réellement son mobile ? Que va-t-il arriver à Hélène et son bébé ? Comment Will (Maxence Danet-Fauvel) va-t-il gérer l'infidélité de Hélène avec son père joué par Bruno Solo ?

Anthony (Victor Meutelet) et Margaux vont-ils enfin pouvoir s'aimer tranquillement ? On reste face à de nombreux cliffanghers qui n'ont pas vraiment plu aux internautes. Ils sont assez déçus par le dénouement et n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter : ils auraient aimé moins de suspense et plus de réponses concrètes.